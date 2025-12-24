الخميس 2025-12-25 12:14 ص

وفد هندسي وتقني يطلع على تجربة العقبة في التحول إلى مدينة ذكية
الأربعاء، 24-12-2025 11:37 م
اطلع وفد يضم ممثلين عن نقابة المهندسين، وغرفة صناعة عمان وجمعيات متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، على تجربة منطقة العقبة ورؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى مدينة ذكية متكاملة، من خلال تبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة.


وقدمت نائب رئيس مفوض الشؤون الإدارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كريمة الضابط، إيجازا حول نشأة السلطة وخططها المستقبلية في التحول الرقمي، مشيرة إلى إنجاز أتمتة نحو 161 خدمة ضمن توجه لبناء سلطة رقمية تعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

وأكدت أن مفهوم المدينة الذكية في العقبة يشمل التطوير المؤسسي وتعزيز ثقافة العمل المشترك، وقياس رضا المستثمرين، وبناء شراكات مع الكفاءات الوطنية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود سلطة العقبة، مشيدين بالتجربة الرائدة ومؤكدين استمرار التعاون المشترك.
 
 


