وقفة احتجاجية السبت المقبل احتجاجاً على حال طريق البترول

10:31 ص

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الوكيل الإخباري- دعا نشطاء في لواء الطيبة أهالي اللواء لوقفة سلمية السبت القادم الموافق 19/10/2024 من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساءً احتجاجاً على ما وصفوه بالتقصير الحكومي تجاه الحالة المزرية التي وصل إليها طريق البترول . اضافة اعلان





وقال عضو مجلس بلدية لواء الطيبة محمود هياجنة لـ "الوكيل الإخباري" بأن رداءة الطريق تسببت على مدار عام بأكثر من 11 حالة وفاة ، كان آخرها وفاة 3 شبان الخميس الماضي بحادث مؤلم ، إضافة لعدد الإصابات الكبير الذي يتم إحصاؤه سنوياً بسبب هذا الطريق المُدمر .



وأضاف بأن وزارة الأشغال تتهرب من مسؤوليتها المرتبطة بصيانة الطريق وترميمه عبر رمي الكرة في ملعب وزارة الطاقة ، حيث تقول وزارة الأشغال للهياجنة بأن الطريق مملوك لوزارة الطاقة ، وهو الأمر الذي نفته الطاقة في حديثها للمستفسرين عن الطريق ، مؤكدة لهم بأن الطريق تم تسليمه لرئاسة الوزراء منذ ما يزيد على 5 سنوات .



وحين وصل الملف إلى رئاسة الوزراء وفقاً للهياجنة ، حمّلت الرئاسة مسؤولية الطريق إلى خمس بلديات، إضافة لشماعة المخصصات المالية.



وأكد الهياجنة بأن الوقفة السلمية ستشهد تواجداً لأهالي ضحايا الطريق للحديث عن معاناتهم المستمرة بسبب سوء أوضاع الطريق والبؤر الخطرة والنقاط العمياء التي تنتشر على مداه الطويل ، وذلك أملاً في أن تتجاوب الحكومة بجدية في هذا الملف لتخليص الأهالي شبح الموت الذي يطارد عابرين طريق البترول .



كما ودعا الهياجنة سكان اللواء وعدد من الإعلاميين و نواب المنطقة و أعضاء مجلس المحافظة و رؤساء البلديات و أعضاء المجالس الأمنية المحلية للمشاركة في الوقفة التي ستكون على مثلث بيت يافا "مدخل الكسارات" ، حيث ستشمل الوقفة توزيع بروشورات توعوية لسالكي الطريق و صور لضحاياه و بعض اللقطات من الحوادث التي حصلت على الطريق و يافطات تحذيرية سيرفعها المنظمون .