الأربعاء 2026-07-22 08:42 م

ولي العهد: القوات المسلحة تحمي الأردن والأردنيين

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جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 22-07-2026 07:41 م

الوكيل الإخباري- التقى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، شبابا وشابات من محافظة الكرك.

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وأكد سمو ولي العهد، خلال اللقاء الذي عقد في مركز الأمير الحسن الثقافي بالكرك، أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، وتطوير برامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات.


وعبر سموه عن فخره بالشباب الأردنيين العاملين في القطاع التكنولوجي والتقني، وما يتمتعون به من خبرات ومهارات.


وأشار سمو ولي العهد، إلى أهمية استكمال المشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في المملكة بمختلف المجالات، لافتا إلى أهمية المشاريع السياحية التي تهدف لتعزيز تجربة السائح، وتنشيط الحركة السياحية بالمواقع الأثرية.


وتطرق سموه إلى فرص التعاون الاقتصادي مع دول الإقليم في مختلف المجالات لا سيما بمجال الطاقة.


وتناول الحديث التطورات في المنطقة، إذ شدد سمو ولي العهد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.


ودار خلال اللقاء حوار حول جملة من القضايا التي تهم الشباب في مختلف المجالات، خاصة السياحة والزراعة والتكنولوجيا والقطاع التقني، بالإضافة إلى برامج مؤسسة ولي العهد، إذ ثمن الحضور دور المؤسسة في تمكين الشباب، واهتمام سموه وتواصله الدائم مع الشباب للاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.

 
 


gnews

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