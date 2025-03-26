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ولي العهد : سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني
سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 26-03-2025 10:25 م

الوكيل الإخباري-    نشر سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني آية من سور القدر بمناسبة ذكرى إحياء ليلة القدر المرجح أن تكون ليلة السابع والعشرين من رمضان.

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ونشر سموه في خاصية ستوري عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام بهذه المناسبة الآية الكريمة "سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ"

 
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