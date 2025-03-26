ولي العهد : سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

الوكيل الإخباري- نشر سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني آية من سور القدر بمناسبة ذكرى إحياء ليلة القدر المرجح أن تكون ليلة السابع والعشرين من رمضان.

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