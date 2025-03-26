ولي العهد : سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ

ونشر سموه في خاصية ستوري عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام بهذه المناسبة الآية الكريمة "سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ"
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