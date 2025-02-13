ولي العهد للأردنيين: شكراً يا خير عزوة وخير سند

ونشر ولي العهد صورة من الاستقبال الحاشد عبر موقع تبادل الصور انستغرام، معلقا عليها: شكرا يا خير عزوة وخير سند.. فخري عظيم بشعب لا تلين عزائمه.
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