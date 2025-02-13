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ولي العهد للأردنيين: شكراً يا خير عزوة وخير سند

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
ولي العهد
الخميس، 13-02-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  شكر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الشعب الأردني، بعد الاستقبال الحاشد لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد لدى وصولهما مطار ماركا، عائدين من رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر ولي العهد صورة من الاستقبال الحاشد عبر موقع تبادل الصور انستغرام، معلقا عليها: شكرا يا خير عزوة وخير سند.. فخري عظيم بشعب لا تلين عزائمه.

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