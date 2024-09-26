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ولي العهد للأميرة سلمى: فخور بطموحك وعطائك

الأمير حسين والأميرة سلمى | من المصدر
الأمير حسين والأميرة سلمى | من المصدر
الخميس، 26-09-2024 02:47 م
الوكيل الإخباري-   هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الخميس 26-9-2024.اضافة اعلان


وقال ولي العهد في منشور عبر انستغرام : كل عام وأنتِ بألف خير سلمى حبيبتي.. فخور بطموحك وعطائك.
 
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