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ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 09-06-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-  هنأ ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 26.

ونشر ولي العهد صورة لجلالة الملك عبدالله الثاني عبر انستغرام معلقا عليها: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة. كل عام والأردن أقوى ومزدهر آمن في ظل قيادتكم الحكيمة.

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