ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة

ونشر ولي العهد صورة لجلالة الملك عبدالله الثاني عبر انستغرام معلقا عليها: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة. كل عام والأردن أقوى ومزدهر آمن في ظل قيادتكم الحكيمة.
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