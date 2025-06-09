ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة

الوكيل الإخباري- هنأ ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الـ 26.



ونشر ولي العهد صورة لجلالة الملك عبدالله الثاني عبر انستغرام معلقا عليها: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة. كل عام والأردن أقوى ومزدهر آمن في ظل قيادتكم الحكيمة.

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