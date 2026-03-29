الأحد 2026-03-29 07:09 م

ولي العهد يؤكد أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم بيئة تشريعية داعمة للمشاريع الناشئة

الأحد، 29-03-2026 06:28 م

الوكيل الإخباري-   أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم البيئة التشريعية الداعمة للمشاريع الناشئة، بما يمكّن الشباب ويعزز فرص حصولهم على التمويل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

وأشار سموه، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل تحسين خدمات الإنترنت في مدارس المملكة، خصوصا في المحافظات، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.


واطلع سمو ولي العهد على سير العمل في مجال رصد وجمع البيانات الحكومية بكفاءة ودقة، وإدارتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية ويسهل الإجراءات على المواطنين ويدعم التنمية الاقتصادية.

 
 


