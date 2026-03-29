ولي العهد يؤكد أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم بيئة تشريعية داعمة للمشاريع الناشئة

الوكيل الإخباري- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم البيئة التشريعية الداعمة للمشاريع الناشئة، بما يمكّن الشباب ويعزز فرص حصولهم على التمويل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

وأشار سموه، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس، إلى ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل تحسين خدمات الإنترنت في مدارس المملكة، خصوصا في المحافظات، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها.