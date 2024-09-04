ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز الأمن بالمواقع السياحية والحفاظ على البيئة

الوكيل الإخباري- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية دور مرتبات مديرية الأمن العام في تعزيز الأمن بالمواقع السياحية والحفاظ على البيئة بمحافظة العقبة وفي مختلف محافظات المملكة.

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واطلع سمو ولي العهد خلال زيارته لمديرية شرطة محافظة العقبة، اليوم الأربعاء، على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وخدمة المواطنين والسياح.



واستمع سموه، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إلى إيجازين قدمهما مديرا إدارة الشرطة السياحية، والإدارة الملكية لحماية البيئة حول مهام الإدارتين، وخططهما للارتقاء بالواقع السياحي والبيئي في العقبة، وسائر المحافظات.



كما اطلع سمو ولي العهد، خلال جولة، على أهم الآليات والمعدات التي أدخلت حديثا للعمل لدى الإدارتين، ضمن مرحلة التحديث والتطوير التي أطلقتها مديرية الأمن العام.