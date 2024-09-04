ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز الأمن بالمواقع السياحية والحفاظ على البيئة

واطلع سمو ولي العهد خلال زيارته لمديرية شرطة محافظة العقبة، اليوم الأربعاء، على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن وخدمة المواطنين والسياح.
واستمع سموه، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إلى إيجازين قدمهما مديرا إدارة الشرطة السياحية، والإدارة الملكية لحماية البيئة حول مهام الإدارتين، وخططهما للارتقاء بالواقع السياحي والبيئي في العقبة، وسائر المحافظات.
كما اطلع سمو ولي العهد، خلال جولة، على أهم الآليات والمعدات التي أدخلت حديثا للعمل لدى الإدارتين، ضمن مرحلة التحديث والتطوير التي أطلقتها مديرية الأمن العام.
وأشاد سموه بجهود منتسبي الأمن العام في توفير الأمن بمفهومه الشامل، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات، بما يعزز أمن المجتمع واستقراره، ويدعم مسيرة التنمية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان يزور الأجنحة المشاركة في معرض سوفكس 2024
-
الملك يستقبل وزير الاستثمار الإماراتي
-
وزير التربية: ترسيب هؤلاء الطلبة
-
تشكيلات أكاديمية واسعة بالبلقاء التطبيقية - اسماء
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة لطيفة
-
ولي العهد يهنئ البطل عمر قرادة
-
قرارات بشأن جامعات اردنية
-
اتفاقية تعاون بين الأردن والعراق في مجال الخدمة والإدارة العامة