ولي العهد يبدأ زيارة عمل لليابان غدا الأربعاء

ويلتقي سموه خلال الزيارة سمو الأمير أكيشينو ولي عهد اليابان، ورئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو، وعددا من المسؤولين اليابانيين.
ويزور سمو ولي العهد، الجناح الأردني في معرض أكسبو المقام في مدينة أوساكا.
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