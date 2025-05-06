ولي العهد يبدأ زيارة عمل لليابان غدا الأربعاء

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الوكيل الإخباري- يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم غد الأربعاء، زيارة عمل لليابان. اضافة اعلان





ويلتقي سموه خلال الزيارة سمو الأمير أكيشينو ولي عهد اليابان، ورئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو، وعددا من المسؤولين اليابانيين.



ويزور سمو ولي العهد، الجناح الأردني في معرض أكسبو المقام في مدينة أوساكا.