الخميس 2026-04-16 10:17 ص

ولي العهد يحتفل بيوم العلم مع ابنته الأميرة إيمان

ولي العهد يحتفل بيوم العلم مع ابنته الأميرة إيمان
ولي العهد يحتفل بيوم العلم مع ابنته الأميرة إيمان
 
الخميس، 16-04-2026 09:38 ص
الوكيل الإخباري- نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة عبر انستغرام، تجمعه بابنته الأميرة إيمان، وهما يحتفلان بيوم العلم الذي يصادف اليوم الخميس.اضافة اعلان


وعلق ولي العهد على الصورة "‎الاحتفال مع إيمان بيوم العلم. كل عام وأردننا بخير وعلمنا عال".
 
 


