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ولي العهد يحضر جانبا من ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي

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جانب من الجلسات
 
الإثنين، 28-07-2025 07:56 م

الوكيل الإخباري- حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، جانبا من الجلسة الحوارية حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي.

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وأكد سموه، في مداخلة أثناء الجلسة، أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوظيف أدواته في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيل عليهم.

وأشار سمو ولي العهد إلى ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص في تطوير هذا المجال، لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب.


ولفت سموه إلى أهمية تطوير البرامج الدراسية للتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا في الجامعات، بما يلبي متطلبات سوق العمل.


وبين سمو ولي العهد أن مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ستتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف تطوير القطاع وفق برنامج تنفيذي عابر للحكومات.

 
 
gnews

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