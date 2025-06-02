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ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران
ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران
 
الإثنين، 02-06-2025 05:51 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54، في كلية الملك الحسين الجوية.

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وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الحفل سمو الأمير راشد بن الحسن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية.


وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم استعرض سمو ولي العهد طابور الخريجين من أمام المنصة، بنظامي المسير البطيء والعادي.


وهنأ مفتي القوات المسلحة بالإنابة في كلمة له كوكبة الخريجين، الذين سينضمون إلى نسور سلاح الجو الملكي حاملين لواء الصبر والإقدام، والوفاء بالعهد والإخلاص لله والوطن والملك، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار.

 
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