ولي العهد يزور شركة "ريبليت" في منطقة "سيليكون فالي"

وأعرب سموه، خلال حديثه مع المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد، عن اعتزازه بالمواهب الأردنية القادرة على الوصول والمنافسة على مستويات عالمية، مشيرا إلى أهمية الطموح في استثمار الفرص والأدوات المتاحة وتحقيق أفضل النتائج.
وأشاد سمو ولي العهد بالشراكة المثمرة بين المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وشركة "ريبليت" كمنصة برمجة سحابية، والتي نتج عنها إطلاق مشروع سراج، وهو مساعد مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعلم باللغة العربية، ويخدم 1.3 مليون مستخدم في نحو 5800 مدرسة.
وجرى بحث إمكانية توسيع التعاون في مبادرات الذكاء الاصطناعي بمجالات التعليم وتطوير المهارات، وتنظيم مسابقات البرمجة لإيجاد حلول في قطاعات ذات أولوية في الأردن، كالمياه والطاقة.
وتبلغ القيمة السوقية للشركة، التي تأسست عام 2016، حوالي 9 مليارات دولار، وتعمل على بناء تطبيقات متكاملة للذكاء الاصطناعي.
وجال سموهما في الشركة، التي توفر مساحة عمل تعاونية للبرمجة وأدوات للعمل الجماعي، وتضم حاليا أكثر من 50 مليون مستخدم مسجل وما يزيد عن 150 ألف مشترك، وساهمت تقنياتها في إنشاء أكثر من مليوني تطبيق.
ورافق سموهما خلال الزيارة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.
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