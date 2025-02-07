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ولي العهد يزور ضريح المغفور له الملك الحسين (صور)

خلال زيارة ولي العهد لضريح الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه
خلال زيارة ولي العهد لضريح الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه
الجمعة، 07-02-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري-    زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الجمعة، ضريح المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لوفاته، التي تصادف اليوم.

وقرأ سموه الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.

ولدى وصول سمو ولي العهد، استعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.

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