ولي العهد يزور ضريح المغفور له الملك الحسين (صور)

وقرأ سموه الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.
ولدى وصول سمو ولي العهد، استعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.
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