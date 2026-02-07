ولي العهد يستذكر جده الحسين بذكرى الوفاء والبيعة

10:45 ص

الوكيل الإخباري- استذكر ولي العهد سمو الأمير الحسين، جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال بذكرى الوفاء والبيعة.





وقال ولي العهد عبر حسابه على "إنستغرام": " رحم الله جدي الحسين القائد الحكيم المعطاء.. وأطال الله بعمر أنبل الرجال جلالة سيدنا".



يحيي الأردنيون السبت، الذكرى الـ27 ليوم الوفاء للمغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني.



وفي يوم الوفاء والبيعة، يستذكر الأردنيون مسيرة جلالة الملك الحسين الباني عبر 47 عاما، ويواصلون مسيرة النهضة والتحديث، في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ليبقى الأردن منارة للأمن والاستقرار والتقدم.



فمنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، ركزت التوجيهات والمبادرات الملكية السامية على تحسين حياة المواطنين، وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة، لا سيما من خلال مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بشكلٍ متوازٍ، ورفع القدرة على مواجهة التحديات.



وعلى المستوى الدولي رسّخ جلالةُ الملك جهود المملكة لتعزيز الاستقرار العالمي، إذ تميّز عام 2025 بلقاءاتٍ وزياراتٍ ملكيةٍ مكثّفة شملت أبرز العواصم العالمية، وأسهمت في تعزيز شراكاتٍ اقتصاديةٍ متينة مع الدول الشقيقة والصديقة.



وانطلاقا من مسؤولية الأردن تجاه أشقائه، استمر الأردن بالدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.





