ولي العهد يستذكر ميلاد الملك الحسين الباني - صورة

ونشر سمو ولي العهد صورة عبر حسابه الخاص على منصة "انستغرام" للملك الراحل الحسين بن طلال ، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في السابع من فبراير عام 1999 .
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