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ولي العهد يستذكر ميلاد الملك الحسين الباني - صورة

جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله
جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله
الخميس، 14-11-2024 11:04 ص
الوكيل الإخباري-  استذكر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ذكرى ميلاد جده الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله والذي ولد في الرابع عشر من نوفمبر عام 1935 .اضافة اعلان


ونشر سمو ولي العهد صورة عبر حسابه الخاص على منصة "انستغرام" للملك الراحل الحسين بن طلال ، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في السابع من فبراير عام 1999 .


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