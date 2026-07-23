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ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم

ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم
ولي العهد يستقبل الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم
 
الخميس، 23-07-2026 03:55 م

الوكيل الإخباري-   أعرب نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال استقباله الحكام الأردنيين الذين اختتموا مشاركتهم في كأس العالم 2026، عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي.

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وأكد سموه، خلال حديثه مع الحكام أدهم المخادمة ومحمد الخلف وأحمد الرويلي الخميس، أن الأردنيين قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في مختلف المجالات، بالطموح والعمل الجاد.


وشدد سمو ولي العهد، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على أهمية العمل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم على برامج لتطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل الخبرات المكتسبة خلال البطولة.


وأعرب سموه عن تمنياته للحكام بالتوفيق في إدارة وتحكيم المزيد من المباريات الدولية في مختلف البطولات العالمية.


وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

 
 


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