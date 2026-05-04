الإثنين 2026-05-04 01:08 م

ولي العهد يشارك هدفًا عالميًا للتعمري أمام ليون في الدوري الفرنسي

الإثنين، 04-05-2026 01:01 م
الوكيل الإخباري-  شارك سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الهدف الأيقوني الذي سجله لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري مع ناديه الفرنسي ستاد رين أمام نادي أولمبيك ليون ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.اضافة اعلان


وجاء هدف التعمري بطريقة مميزة ولافتة، بعدما أطلق تسديدة مباشرة من كرة عرضية قبل أن تسقط على الأرض، لتستقر في الزاوية البعيدة من مرمى الحارس، في لقطة وُصفت بالخيالية والصعبة من حيث التنفيذ والدقة.

وأشاد متابعون ونقاد رياضيون بالهدف، مؤكدين أنه مرشح بقوة للدخول ضمن قائمة الأهداف المنافسة على جائزة “بوشكاش” لأجمل هدف في العالم، نظراً لصعوبة تسجيله بالطريقة التي نفذها اللاعب الأردني.

وأضافت التحليلات الرياضية أن الهدف أعاد إلى الأذهان بعض الأهداف التاريخية للأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، من حيث الزاوية والدقة الفنية العالية في التنفيذ، ما زاد من قيمته الفنية والإعلامية.
 
 


