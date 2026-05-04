ولي العهد يشارك هدفًا عالميًا للتعمري أمام ليون في الدوري الفرنسي

وجاء هدف التعمري بطريقة مميزة ولافتة، بعدما أطلق تسديدة مباشرة من كرة عرضية قبل أن تسقط على الأرض، لتستقر في الزاوية البعيدة من مرمى الحارس، في لقطة وُصفت بالخيالية والصعبة من حيث التنفيذ والدقة.
وأشاد متابعون ونقاد رياضيون بالهدف، مؤكدين أنه مرشح بقوة للدخول ضمن قائمة الأهداف المنافسة على جائزة “بوشكاش” لأجمل هدف في العالم، نظراً لصعوبة تسجيله بالطريقة التي نفذها اللاعب الأردني.
وأضافت التحليلات الرياضية أن الهدف أعاد إلى الأذهان بعض الأهداف التاريخية للأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، من حيث الزاوية والدقة الفنية العالية في التنفيذ، ما زاد من قيمته الفنية والإعلامية.
