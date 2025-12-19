الجمعة 2025-12-19 05:19 م

ولي العهد يشكر النشامى والأمير علي والجماهير

من مساندة ولي العهد والأميرة رجوة للنشامى في نهائي كأس العرب.
من مساندة ولي العهد والأميرة رجوة للنشامى في نهائي كأس العرب.
الجمعة، 19-12-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري-   جدد سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شكره للمنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من إنجازات كروية خلال بطولة كأس العرب 2025.

اضافة اعلان


كما وشكر ولي العهد عمه الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل للفريق.


وقال سموّه عبر انستغرام: " كل الشكر للاعبي المنتخب ولعمي سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل للفريق، وللجهازين الفني والإداري على جهودهم ولكل من ساهم عبر السنوات بتطوير كرة القدم الأردنية.. والشكر الموصول للجماهير الوفية على حضورها ودعمها للنشامى. نبارك للأشقاء في المغرب الفوز بالبطولة، ونشكر قطر العزيزة على حسن التنظيم".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع عدد طلبة المسار المهني في تربية قصبة المفرق

أخبار محلية ارتفاع عدد طلبة المسار المهني في تربية قصبة المفرق

تعبيرية

أسواق ومال الإسترليني يسجل أداءً متبايناً أمام الدولار واليورو

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 19-12-2025

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك : حظ الأردن بكم كبير يا نشامى

سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،

أخبار محلية ولي العهد يبارك للمغرب بطولة كأس العرب ويشكر قطر على حسن التنظيم

من مساندة ولي العهد والأميرة رجوة للنشامى في نهائي كأس العرب.

أخبار محلية ولي العهد يشكر النشامى والأمير علي والجماهير

تزينت عمان بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، قبيل ساعات من مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي الشقيق، التي تقام عند السابعة من مساء اليوم، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة،

أخبار محلية النشامى يصلون إلى أرض الوطن

علم أوكرانيا.

عربي ودولي أوكرانيا تعلن تسلم 1003 جثث من روسيا



 






الأكثر مشاهدة