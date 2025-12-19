ولي العهد يشكر النشامى والأمير علي والجماهير

كما وشكر ولي العهد عمه الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل للفريق.
وقال سموّه عبر انستغرام: " كل الشكر للاعبي المنتخب ولعمي سمو الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل للفريق، وللجهازين الفني والإداري على جهودهم ولكل من ساهم عبر السنوات بتطوير كرة القدم الأردنية.. والشكر الموصول للجماهير الوفية على حضورها ودعمها للنشامى. نبارك للأشقاء في المغرب الفوز بالبطولة، ونشكر قطر العزيزة على حسن التنظيم".
