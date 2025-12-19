ولي العهد يشكر النشامى والأمير علي والجماهير

الوكيل الإخباري- جدد سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شكره للمنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من إنجازات كروية خلال بطولة كأس العرب 2025.

كما وشكر ولي العهد عمه الأمير علي بن الحسين على دعمه المتواصل للفريق.