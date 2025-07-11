ولي العهد يشيد بجهود الدفاع المدني في إخماد حرائق سورية

وأرفق سموه الصورة بتعليق يعبر فيه عن دعمه وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني، قائلاً: "الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية ويردكم لأهلكم وأحبابكم سالمين غانمين".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل التربية تعلن عن موعد دوام المدارس
-
التربية تعلن عن موعد اعلان نتائج التوجيهي
-
الأردن يحمي أكثر من 1600 متر مربع من الفسيفساء في مأدبا
-
السير تكشف سبب الازمة المرورية على طريق المطار
-
محافظ جرش يوجه بتنظيم الوسط التجاري وإزالة الاعتداءات على الأرصفة
-
مجلس البناء الوطني يوصي بتدعيم بناية سكنية بإربد بشكل فوري
-
الجامعة الهاشمية تختتم تخريج الفوج السابع والعشرين من طلبتها
-
الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن" ويوجه إرشادات للوقاية من حر الصيف