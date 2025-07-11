الجمعة 2025-07-11 08:45 م
 

ولي العهد يشيد بجهود الدفاع المدني في إخماد حرائق سورية

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
 
الجمعة، 11-07-2025 05:59 م
الوكيل الإخباري-    أعاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، نشر صورة لأحد أفراد الدفاع المدني المشاركين في جهود إخماد الحرائق التي اندلعت في سوريا.اضافة اعلان


وأرفق سموه الصورة بتعليق يعبر فيه عن دعمه وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني، قائلاً: "الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية ويردكم لأهلكم وأحبابكم سالمين غانمين".
 
 
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