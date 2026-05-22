ولي العهد يشيد بدعم ألمانيا للمشاريع الوطنية في الأردن

الوكيل الإخباري- أعرب سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، خلال لقائه وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، عن تقدير الأردن للشراكة القوية مع ألمانيا في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية.





وأبدى سموه، خلال اللقاء الذي عقد الجمعة في برلين، اهتمام الأردن بتعزيز تبادل الخبرات مع ألمانيا للاستفادة من تجربتها المتقدمة في مجالات التدريب المهني والتقني.



وأكد سمو ولي العهد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي.



وثمّن سموه دعم ألمانيا لمشاريع وطنية، في مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه والتعليم التقني المتقدم، معرباً عن حرص المملكة على التعاون مع ألمانيا في جهودها الإنسانية في المنطقة وشؤون اللاجئين.



وحضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني لدى ألمانيا فايز خوري.





