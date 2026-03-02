ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله

وأعرب سموه، خلال زيارته بيت العزاء في العاصمة عمان، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
