ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله

08:20 م

الوكيل الإخباري- قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الإثنين، واجب العزاء بوفاة نجل الوزير السابق مثنى غرايبة.





وأعرب سموه، خلال زيارته بيت العزاء في العاصمة عمان، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.






