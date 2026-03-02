الإثنين 2026-03-02 09:07 م

ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله

جانب من أداء واجب العزاء
 
الإثنين، 02-03-2026 08:20 م
الوكيل الإخباري- قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الإثنين، واجب العزاء بوفاة نجل الوزير السابق مثنى غرايبة. اضافة اعلان


وأعرب سموه، خلال زيارته بيت العزاء في العاصمة عمان، عن  أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 
 


