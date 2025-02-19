ولي العهد يعزي بوفاة والد زميله في الكتيبة 101

وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته بيت العزاء بمنطقة الدفيانة في المفرق، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ويشغل سموه منصب مساعد قائد الكتيبة "101"، منذ أن التحق فيها في تموز الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يستقبل وزير الداخلية السعودي
-
مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية
-
الإعلام العسكري ينظم معرضاً حول معركة الكرامة في مدارس وزارة التربية والتعليم
-
وزير الإدارة المحلية يطلق الخطة الاستراتيجية لبلدية إربد
-
الملك ورئيس كازاخستان يشهدان توقيع اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم بين البلدين
-
الملك ورئيس كازاخستان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد العمليات الخاصة الإيطالية
-
حزب الاتحاد الوطني ينظم دورة تدريبية مجانية حول التحقق من الأخبار والتعامل مع الإعلام