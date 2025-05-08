ولي العهد يعقد عددا من اللقاءات الاقتصادية في طوكيو

الوكيل الإخباري- عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في طوكيو، اليوم الخميس، عددا من اللقاءات الاقتصادية لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن واليابان.

وتم استعراض أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وفرص التعاون بما يعزز النمو الاقتصادي، ويسهم في تطوير المهارات الرقمية للأردنيين.

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ولفت سموه، لدى لقائه رئيس جمعية الصداقة اليابانية الأردنية ورئيس معهد الشرق الأوسط الياباني ميكيو ساساكي، إلى المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود اليابان في تنظيم معرض إكسبو 2025 أوساكا.



وبحث سمو ولي العهد، خلال لقاء منفصل مع رئيس جمعية الروبوتات اليابانية تيتسويا كوبوتا، سبل تطوير السياسات الناظمة لاستخدام الروبوتات، خاصة في مجالات الأخلاقيات ومعايير السلامة والتكامل المجتمعي.



وأكد سموه أن الأردن يضم العديد من المواهب الشابة ذات المهارات المتقدمة في المجالات التقنية والتكنولوجية، لافتا إلى أن الأردنيين حققوا نسبة مرتفعة في معدلات ريادة الأعمال في المنطقة.

كما جرى بحث فرص التعاون المؤسسي بين جمعية الروبوتات اليابانية والجامعات الأردنية، في مجالات تكنولوجيا الروبوتات، والبحوث، وتطبيقاتها في القطاعات ذات التأثير العالي مثل الرعاية الصحية والزراعة والأتمتة.