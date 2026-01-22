ولي العهد يعقد لقاء في دافوس مع رئيس حكومة إقليم كردستان

الخميس 2026-01-22 07:20 م

الوكيل الإخباري-   عقد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، لقاء مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.

وبحث اللقاء العلاقات الوثيقة بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة وإقليم كردستان في مجالات متعددة.


وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

 
 


