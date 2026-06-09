ولي العهد يعلق على أداء النشامى في المباريات الودية قبل كأس العالم

الوكيل الإخباري- قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إن أداء المنتخب الوطني لكرة القدم في المباريات الودية التحضيرية لكأس العالم كان جيدا.

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وأشار سموه، خلال مقابلة على "بي ان سبورت" من مقر إقامة منتخب النشامى في سان دييغو، الثلاثاء، إلى أن نتائج المباريات الودية ليس مهما فيها الفوز أو الخسارة، لأنهم وفي “وقت الجد، النشامى بياض وجه”، مؤكدا أن أهمية المباريات التحضيرية تكمن في إدخال النشامى إلى أجواء كأس العالم.



وبين سموه أن إنجازات النشامى في آخر 3 سنوات منحتنا شعورا عشناه لأول مرة كأردنيين، وأعطتنا دافعا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية.



وقال سموه إن النشامى "رفعوا رأسنا ومعنوياتنا" خلال مشاركتهم في بطولتي كأس آسيا وكأس العرب، وشكلوا حالة عند الأردنيين بإصرارهم وثقتهم داخل الملعب، حيث شعر الشعب بأكمله أن المنتخب يشبهه ويمثله، واليوم يشكل فرصتنا لإظهار ثقافتنا الأردنية والعربية للعالم.



ولفت سموه إلى أن مجموعة منتخبنا في كأس العالم ليست سهلة لكن الثقة بالنشامى كبيرة على أنهم سيقدمون أداء مشرفا، مؤكدا أن معنويات اللاعبين عالية واستعدادهم البدني والذهني على أعلى المستويات.



وذكر سموه أن عددا من لاعبي النشامى من خريجي مراكز الأمير علي للواعدين، ويجب نقل تجربة الجيل الحالي الذي يمثل المنتخب للواعدين للبناء للمستقبل، وتشكيل ثقافة كروية أردنية واضحة ومتميزة.

وأكد سموه أن النشامى ليسوا قصة إنجاز وفرحة حالية فقط، بل يجب الاستثمار في الرياضة للوصول إلى مستويات متقدمة في كل الرياضات.