ولي العهد يعيد نشر مقال لسمو الأمير الحسن بن طلال

الوكيل الإخباري- أعاد الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد نشر مقال لسمو الأمير الحسن بن طلال المعنون بـ" إصلاح النظام الدولي: نحو نموذج إنساني جديد".



واستهل الأمير الحسين بن طلال المقال بـ" مع انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، يتسم المشهد العالمي الحالي بعدم اليقين وعدم الاستقرار العميق، حيث يواجه النظام الدولي تحديات كبيرة مثل عداء الإنسان للإنسان، والحرب الحديثة وعواقبها الوخيمة، والإنسان ضد الطبيعة، بما في ذلك الأمراض وتغير المناخ، وكوارث من صنع الإنسان - وكلها تتجاوز الحدود الوطنية.

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