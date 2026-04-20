ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة

الإثنين، 20-04-2026 02:05 م
الوكيل الإخباري-   أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الاثنين، لدى لقائه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للمنطقة.اضافة اعلان


ونقل سمو ولي العهد، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الأميري في الدوحة، تحيات جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أخيه سمو الشيخ تميم، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، كما حمّل أمير دولة قطر، سمو ولي العهد تحياته لجلالة الملك.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية، والتأكيد على ضرورة تكثيف العمل العربي بما يدعم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاحتكام للحوار والدبلوماسية لإنهاء الصراعات.

وشدد سمو ولي العهد على تضامن الأردن الكامل مع الشقيقة قطر ودول الخليج، مؤكدا أن أمن دول الخليج العربي محوري لأمن واستقرار الإقليم.

بدوره، أكد سمو الشيخ تميم تقديره لمواقف المملكة وتضامنها مع دولة قطر، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال التطورات الإقليمية، بما يسهم في خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا"، والسفير الأردني لدى دولة قطر زيد اللوزي.
 
 


ل

ل

ب

ب

