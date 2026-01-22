ولي العهد يلتقي الرئيس الإندونيسي في دافوس

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، في مدينة دافوس السويسرية، الخميس، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين.