الخميس 2026-01-22 07:20 م

ولي العهد يلتقي الرئيس الإندونيسي في دافوس

الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني
الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني
 
الخميس، 22-01-2026 06:37 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، في مدينة دافوس السويسرية، الخميس، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين.


وحضر اللقاء وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

 
 


