ولي العهد يلتقي القريني وابنته

07:49 م

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الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالإعلامي الاردني الرياضي عثمان القريني، وابنته الرائد الطبيبة هديل القريني. اضافة اعلان





وقال القريني في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ سمو ولي العهد يعلم في شؤون منتخب النشامى، وبأدق التفاصيل عن اللاعبين والجهاز الفني وعرض رؤيته الثاقبة لتصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال.



وأضاف القريني، أنّ ولي العهد، لم ينس ما قدمه وعمله في التعليق الرياضي، حيث أثنى سموه على ذلك.

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