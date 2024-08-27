ولي العهد يلتقي القريني وابنته

وقال القريني في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ سمو ولي العهد يعلم في شؤون منتخب النشامى، وبأدق التفاصيل عن اللاعبين والجهاز الفني وعرض رؤيته الثاقبة لتصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال.
وأضاف القريني، أنّ ولي العهد، لم ينس ما قدمه وعمله في التعليق الرياضي، حيث أثنى سموه على ذلك.
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