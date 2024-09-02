ولي العهد يلتقي زملائه في الكتيبة 101 - صور

واطلع سموه على تحضيرات منتسبي الكتيبة، الذين سيشاركون في تمرين خلال المعرض.
ويشغل سموه مساعد قائد الكتيبة 101، وهي إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، منذ أن التحق فيها في تموز الماضي.
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