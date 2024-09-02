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ولي العهد يلتقي زملائه في الكتيبة 101 - صور

ولي العهد يلتقي بزملائه
ولي العهد يلتقي بزملائه
الإثنين، 02-09-2024 07:48 م

الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، بزملائه في الكتيبة الخاصة 101، المشاركين بمعرض "سوفكس 2024"، الذي تنطلق فعالياته غدا الثلاثاء في العقبة.

واطلع سموه على تحضيرات منتسبي الكتيبة، الذين سيشاركون في تمرين خلال المعرض.

ويشغل سموه مساعد قائد الكتيبة 101، وهي إحدى وحدات قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، منذ أن التحق فيها في تموز الماضي.

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