الأحد 2026-01-04 08:32 م

ولي العهد يلتقي شبابًا وشابات من محافظة العقبة

ولي العهد يلتقي شبابًا وشابات من محافظة العقبة
ولي العهد يلتقي شبابًا وشابات من محافظة العقبة
الأحد، 04-01-2026 07:27 م
الوكيل الإخباري-  التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، شبابًا وشابات من محافظة العقبة.اضافة اعلان


ودار خلال اللقاء، الذي عقد في واحة أيلة العقبة، حوار حول جملة من القضايا التي تهم الشباب وتحظى بمتابعة من سمو ولي العهد.

وقال سمو ولي العهد إن الأحداث الماضية التي شهدها العالم أثرت على الحركة السياحية في العقبة، معربًا عن تطلعه لأن يشهد العام الحالي حركة سياحية أفضل.

وأشار سموه إلى أن العالم يشهد تطورًا إلكترونيًا متسارعًا، وأن الخدمات الإلكترونية أصبحت من أهم المتطلبات لأي دولة.

وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بما ينعكس إيجابيًا على الأماكن العامة والسياحية، مشيرًا إلى ضرورة أن يلمس المواطنون الفرق في نهاية العام الجاري.

من جانبهم، ثمن الشباب دعم سمو ولي العهد المتواصل لهم، وجهوده لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب

أخبار محلية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب

بلدية رابية الكورة تفعّل خدمة البريد والدفع الإلكتروني

أخبار محلية بلدية رابية الكورة تفعّل خدمة البريد والدفع الإلكتروني

ل

أخبار محلية توجيهات وقرارات من رئيس الوزراء بعد المنخفض الجوي الأخير

ب

شؤون برلمانية الفايز ينعى العين الأسبق علي أبو الراغب

ل

طب وصحة علماء صينيون يدحضون أضرار الدهون الحيوانية

مدفيديف: تصرفات ترامب تجاه فنزويلا "غير قانونية لكنها متسقة"

عربي ودولي مدفيديف: تصرفات ترامب تجاه فنزويلا "غير قانونية لكنها متسقة"

ل

عربي ودولي هل يمتلك الإيرانيون "صندوق باندورا" ضد إسرائيل؟

"رسائل رعب" تصل هواتف إسرائيلية .. وشكوك في جهات إيرانية

عربي ودولي "رسائل رعب" تصل هواتف إسرائيلية .. وشكوك في جهات إيرانية



 






الأكثر مشاهدة