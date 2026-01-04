ولي العهد يلتقي شبابًا وشابات من محافظة العقبة

ودار خلال اللقاء، الذي عقد في واحة أيلة العقبة، حوار حول جملة من القضايا التي تهم الشباب وتحظى بمتابعة من سمو ولي العهد.
وقال سمو ولي العهد إن الأحداث الماضية التي شهدها العالم أثرت على الحركة السياحية في العقبة، معربًا عن تطلعه لأن يشهد العام الحالي حركة سياحية أفضل.
وأشار سموه إلى أن العالم يشهد تطورًا إلكترونيًا متسارعًا، وأن الخدمات الإلكترونية أصبحت من أهم المتطلبات لأي دولة.
وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بما ينعكس إيجابيًا على الأماكن العامة والسياحية، مشيرًا إلى ضرورة أن يلمس المواطنون الفرق في نهاية العام الجاري.
من جانبهم، ثمن الشباب دعم سمو ولي العهد المتواصل لهم، وجهوده لتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.
