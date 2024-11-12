ولي العهد يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اليوم الثلاثاء

ويلقي سمو ولي العهد، كلمة الأردن في المؤتمر، كما يلتقي سموه عددا من القادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وممثلي منظمات أممية ودولية على هامش مشاركته بالمؤتمر.
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