ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو

الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

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