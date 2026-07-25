ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو

قال ولي العهد، عبر انستغرام: "مبارك للأردن.. فخورون بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونيسكو".
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