ولي العهد يهنئ بعيد الفطر السعيد

وشارك سمو ولي العهد، عبر خاصية الستوري في انستغرام، صورة مصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحاكي أسلوب استديو غيبلي الياباني الشهير للرسوم المتحركة، والمتداول استخدام هذه الخاصية، بشكل رائج حاليا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، كتب عليها "كل عام وأنتم بخير".
وتحتوي الصورة على مشاهد مرسومة لمدينة البترا الأثرية، وأم الجمال وجبل القلعة، ومنطقة أم النمل وميدان الساعة في إربد.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
أسرة وزارة الأشغال العامة والإسكان تهنئ بحلول عيد الفطر السعيد
-
الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني بحلول عيد الفطر
-
غضب على مواقع التواصل بسبب مطعم في شفا بدران يبيع الشاورما في نهار رمضان
-
مدير صحة المفرق : 22 مركزًا صحيًا شاملاً تقدم خدماتها خلال عطلة العيد
-
الأردن.. ضبط 10 تجّار مروجين للمخدرات - صور
-
بلدية كفرنجة: إدامة الخدمات خلال عطلة العيد
-
محافظ المفرق يؤكد استعداد المحافظة لإدامة الخدمات خلال العيد