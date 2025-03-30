ولي العهد يهنئ بعيد الفطر السعيد

08:29 م

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الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بحلول عيد الفطر السعيد. اضافة اعلان





وشارك سمو ولي العهد، عبر خاصية الستوري في انستغرام، صورة مصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحاكي أسلوب استديو غيبلي الياباني الشهير للرسوم المتحركة، والمتداول استخدام هذه الخاصية، بشكل رائج حاليا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، كتب عليها "كل عام وأنتم بخير".



وتحتوي الصورة على مشاهد مرسومة لمدينة البترا الأثرية، وأم الجمال وجبل القلعة، ومنطقة أم النمل وميدان الساعة في إربد.