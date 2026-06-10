ولي العهد يهنئ بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى

ونشر صورة عبر انستغرام بهذه المناسبة مقتبسا فيها جملة من خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني "انتم الأصدق قولا والأخلص عملا".
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