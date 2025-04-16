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ولي العهد يهنئ بيوم العلم

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الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 16-04-2025 11:40 ص

الوكيل الإخباري- نشر سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر خاصية الستوري في حسابه على انستغرام مقطع فيديو هنأ من خلاله بمناسبة يوم العلم الأردني.

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ويقيم الأردنيون الأربعاء، فعاليات شعبية ورسمية، احتفاء بيوم العلم في جميع المحافظات، وفق خطة وطنية جرى تنسيقها بين جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية لتنفيذ فعاليات وبرامج ميدانية وإعلامية تعكس وتؤكد معاني الفخر والولاء وترسخ العلم في المشهد البصري والسلوك المجتمعي على امتداد محافظات المملكة.

 
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