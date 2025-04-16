ولي العهد يهنئ بيوم العلم

الوكيل الإخباري- نشر سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر خاصية الستوري في حسابه على انستغرام مقطع فيديو هنأ من خلاله بمناسبة يوم العلم الأردني.

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