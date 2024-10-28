يوم ثقافي في الزرقاء

الوكيل الإخباري- احتضن مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء مساء أمس، فعالية بعنوان "يوم ثقافي" ليكون منطلقا للشباب في الإبداع والتغيير.

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ونظم الفعالية، ملتقى العرب للثقافة والفنون وأكاديمية نوفان للتدريب، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء.



وأشاد النائب وليد المصري خلال رعايته الفعالية، بحضور مدير مديرية ثقافة الزرقاء محمد الزعبي وجمع من الكتاب والفنانين والمهتمين، بالدور المحوري للشباب في بناء المجتمع، مؤكدا أن إبداعات الشباب تشكل رافدا حقيقيا لنهضة الأمة، ودعم الشباب يمتد لمختلف المجالات التي تسهم في تنمية قدراتهم وتطوير مواهبهم.



وأوضح، أن الشباب يمثلون قوة تغييرية فاعلة، قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة وترك بصمات مميزة في مسيرة التقدم.



من جهته، أكد الزعبي أهمية دعم الشباب وتمكينهم، مبينا أن وزارة الثقافة تولي الاهتمام البالغ بالمبادرات الشبابية، وتسعى لتوفير المنصات والأماكن التي تتيح لهم عرض مواهبهم وإبداعاتهم والعمل على إيجاد بيئة ملهمة تحتضن الابتكار والتطوير، مشيرا إلى أن الطاقات الشبابية الإبداعية هي الثروة الحقيقية للوطن، والعلم والمعرفة هما السلاح الأمضى في مواجهة تحديات العصر.



وتضمن اليوم الثقافي فقرات متنوعة، شملت افتتاح معرض للفن التشكيلي وآخر للكتب التي عرضها عدد من الشباب والشابات، بالإضافة إلى عروض فقرات دوبلاج وغناء وفقرات شعرية وأدبية، ما أضفى على الفعالية روحًا فنية متجددة.