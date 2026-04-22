يوم دموي في الأردن .. وفاتان و19 إصابة بحوادث متفرقة على الطرق الخارجية

وعبر التقرير المروري، أشار الحراحشة إلى وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق وادي عربة باتجاه الجنوب، نتج عنه 8 إصابات وُصفت بالحسنة، كما وقع حادث تصادم آخر على طريق عمان - الزرقاء، أسفر عن 4 إصابات جرى إسعافها إلى مستشفى الأمير فيصل.
وأضاف أن الدوريات الخارجية تعاملت كذلك مع حادث تصادم بين مركبتين (تريلا وحافلة) قبل كازية جرف الدراويش باتجاه الجنوب على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى وفاتين و7 إصابات، حيث تم إخلاء الوفيات وإسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.
وبيّن أن سبب الحادث تمثل في انفصال أحد إطارات مركبات الشحن واصطدامه بالحافلة، داعياً السائقين إلى ضرورة تفقد جاهزية مركباتهم والالتزام بقواعد السلامة المرورية.
