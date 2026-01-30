الجمعة 2026-01-30 04:40 م

يوم طبي مجاني في مادبا غدا احتفالا بعيد ميلاد الملك

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   ينفذ المجلس المحلي الغربي في مديرية شرطة محافظة مادبا والشرطة المجتمعية بمدارس طلائع الإبداع العالمية بمادبا يوم غد السبت، يوما طبيا مجانيا وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال عضو المجلس الدكتور هشام البشيش إن اليوم الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا بمشاركة أطباء في مختلف الاختصاصات بالإضافة إلى اجراء فحوص مخبرية.


ودعا الدكتور البشيش المواطنين إلى المشاركة والاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة.

 
 


يوم طبي مجاني في مادبا غدا احتفالا بعيد ميلاد الملك

