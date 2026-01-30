يوم طبي مجاني في مادبا غدا احتفالا بعيد ميلاد الملك

وقال عضو المجلس الدكتور هشام البشيش إن اليوم الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا بمشاركة أطباء في مختلف الاختصاصات بالإضافة إلى اجراء فحوص مخبرية.
ودعا الدكتور البشيش المواطنين إلى المشاركة والاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الأزرق تدعو مزارعي القمح والشعير للتسجيل للحصول على شهادات المنشأ
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مياه اليرموك تبدأ تركيب خط صرف صحي جديد يخدم التجمعات السكانية جنوبي إربد
-
ولي العهد مهنئا بعيد ميلاد الملك: "كل عام وسيدنا بألف خير"
-
الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد ميلاده الرابع والستين
-
رئيس الوزراء: كل عام وجلالة سيدنا المفدّى بخير
-
الملكة رانيا تهنئ الملك بعيد ميلاده الـ64
-
بلدية مؤاب تحتفل بيوم الشجرة العالمي