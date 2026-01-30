يوم طبي مجاني في مادبا غدا احتفالا بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- ينفذ المجلس المحلي الغربي في مديرية شرطة محافظة مادبا والشرطة المجتمعية بمدارس طلائع الإبداع العالمية بمادبا يوم غد السبت، يوما طبيا مجانيا وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال عضو المجلس الدكتور هشام البشيش إن اليوم الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا بمشاركة أطباء في مختلف الاختصاصات بالإضافة إلى اجراء فحوص مخبرية.