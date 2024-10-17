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يوم طبي مجاني للبر والإحسان في الطفيلة غدا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 03:21 م

الوكيل الإخباري-    تنظم حملة البر والإحسان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، بالتعاون مع المستشفى التخصصي ومركز الشامي للعيون، يومًا طبيًا مجانيًا غدًا الجمعة، في لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة.

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وبحسب بيان للصندوق، تبدأ فعاليات اليوم الطبي، الذي يأتي ضمن برنامج لمسة شفاء، في 10:30 صباحا بمدرسة مريم البتول الأساسية المختلطة، حيث سيقدم الفريق الطبي المتطوع خدمات علاجية واستشارية للمراجعين عبر 11 عيادة اختصاص تشمل (الباطنية، والقلب، والعيون، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة، والعظام، والمسالك البولية، والنسائية، والأسنان).


وقال الصندوق إنه سيتم خلال اليوم الطبي توفير الفحوصات اللازمة لقياس ضغط الدم والسكر، إضافة إلى تقديم الأدوية المجانية للمرضى.


وتأتي هذه الفعالية بمشاركة أطباء اختصاص وصيادلة وممرضين وفنيين متطوعين، في إطار جهود الحملة المستمرة لخدمة المجتمعات المحلية وتقديم خدمات طبية متخصصة للمرضى، خصوصًا في المناطق النائية.

 
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