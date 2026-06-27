يوم علمي بعنوان "الأعمال الكهربائية في المستشفيات"

الوكيل الإخباري- عقدت شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين وبالتنسيق مع جمعية مهندسي الاستشارات الكهربائية، يوماً علمياً متخصصاً بعنوان "الأعمال الكهربائية في المستشفيات" بحضور عضو مجلس النقابة عن شعبة الهندسة الكهربائية هيثم شقرة وأمين عام النقابة علي ناصر.

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وقال عضو مجلس النقابة محمد الحباشنة إن نقابة المهندسين الأردنيين كانت وما تزال بيت الخبرة الوطني الذي يسعى إلى الارتقاء بالمهنة، وتوفير المنصات العلمية التي تواكب التطورات المتسارعة في مختلف التخصصات الهندسية.