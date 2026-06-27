يوم علمي بعنوان "الأعمال الكهربائية في المستشفيات"

وقال عضو مجلس النقابة محمد الحباشنة إن نقابة المهندسين الأردنيين كانت وما تزال بيت الخبرة الوطني الذي يسعى إلى الارتقاء بالمهنة، وتوفير المنصات العلمية التي تواكب التطورات المتسارعة في مختلف التخصصات الهندسية.
وأشار إلى أن قطاع المستشفيات لا يُعد مجرد منشآت خدمية، بل يمثل أحد أهم ركائز الأمن الصحي الوطني، وتشكل الأنظمة الكهربائية فيه العمود الفقري لاستمرارية الخدمات الطبية وحماية الأرواح وضمان سلامة المرضى والطواقم الطبية.
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