يوم علمي ووظيفي في جامعة اليرموك

وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن الفعالية تتيح للطلبة فرصة ثمينة للانفتاح على سوق العمل، والاطلاع على أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا، والالتقاء بخبراء وممثلين عن مؤسسات وشركات محلية وإقليمية.
بدوره، قال عميد الكلية الدكتور قاسم الردايدة، إنه تم اختيار عنوان هذا اليوم ليكون "تكنولوجيا المستقبل"، تماشيا مع قرار الحكومة الأردنية بتشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل هذا العام، مشيرا إلى أن الكلية تسعى لأن تكون عنوانا للإبداع والتميز من خلال الإنجازات المتتالية على الصعيدين التعليمي والبحثي.
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