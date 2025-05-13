يوم علمي ووظيفي في جامعة اليرموك

الوكيل الإخباري- افتتحت في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم العلمي والوظيفي لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، بعنوان "تكنولوجيا المستقبل".

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن الفعالية تتيح للطلبة فرصة ثمينة للانفتاح على سوق العمل، والاطلاع على أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا، والالتقاء بخبراء وممثلين عن مؤسسات وشركات محلية وإقليمية.