 
الخميس 2025-01-02 02:31 م
 

٤٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
الخميس، 02-01-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري-   أدى (٤٩) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

اضافة اعلان


   ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


    يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل إسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية الموعد النهائي لتقديم طلبات الاعتراض على النقاط المحتسبة لطلبة القروض والمنح

ت

منوعات وفاة جوسلين وايلدنشتاين.. "المرأة القطة" التي دمّرها التجميل

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية ٤٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

تع

فن ومشاهير هنا الزاهد تبهر جمهورها من أمام الأهرامات - صور

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية إلغاء رخص المهن التي مضى على آخر تجديد لها ثلاثة سنوات فأكثر

لقطة من الفيديو

فيديو منوع مشكلة الكثير من ربات البيوت.. طريقة بسيطة لادخال الخيط في الابرة

الكرك

أخبار محلية بدء تشغيل مجمع سفريات الكرك الجديد



 




الأكثر مشاهدة