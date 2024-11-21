٧٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى (٧٠) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان ، وعضو مجلس نقابة المحامين عبدالله العموش.

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ورحب التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.