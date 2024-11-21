 
الخميس 2024-11-21 04:45 م
 

٧٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان
بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان
الخميس، 21-11-2024 03:42 م

الوكيل الإخباري-   أدى (٧٠) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان ، وعضو مجلس نقابة المحامين عبدالله العموش.

اضافة اعلان


   ورحب التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


   يُشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل إسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح البناء الجديد لمسجد عيمة القديم

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: إسرائيل تمنع المساعدات من دخول غزة وهي عملية تطهير عرقي

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزعفران في المفرق

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية وزير الطاقة يطلع على عمليات الحفر في حقل حمزة

ا

عربي ودولي سلاح البحرية الأمريكي يحصل على سفينة صاروخية جديدة

قصف منازل المدنيين في غزة

فلسطين الاحتلال يرتكب 5 مجازر بحق عائلات بقطاع غزة

أرشيفية

عربي ودولي هنغاريا تنشر نظام دفاع جوي على الحدود مع أوكرانيا بعد قرار بايدن



 


الأكثر مشاهدة