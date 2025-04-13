الأحد 2025-04-13 09:23 م
 

٧٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
 
الأحد، 13-04-2025 08:24 م

الوكيل الإخباري-   أدى (٧٥) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الاحد، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

اضافة اعلان


   ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


    يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين لندن تدعو إسرائيل إلى وقف "هجماتها المدانة" على المستشفيات في غزة

غزة

فلسطين 4 شهداء في قصف للاحتلال على خان يونس وبيت لاهيا ومدينة غزة

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة: فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة اليمن إلى جانبهم

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية ٧٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية افتتاح مبنى مدرسة الرويشد الأساسية للبنين

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية ندوة بجامعة العلوم والتكنولوجيا عن الدور الأردني في رفض التهجير

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة عمل رسميَّة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الاردن : قصف إسرائيل المستشفى المعمداني خرقًا فاضحًا للقانون الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة