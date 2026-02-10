1.38 مليون دينار مخصصات أشغال المفرق للعام الحالي

وأوضحت هزايمة أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف مناطق المحافظة ضمن بنود هذه المخصصات، مشيرة إلى أن المشاريع تشمل أعمال صيانة لعدد من الطرق وفقًا للأولويات، وشراء خدمات عمال، إضافة إلى إنشاء طرق زراعية في مناطق متعددة من محافظة المفرق.
وأضافت، الثلاثاء، أن مخصصات المديرية للعام الحالي تتضمن تنفيذ مشاريع أخرى، من بينها إنشاء وتحسين طرق رئيسية وقروية وثانوية، واستئجار آليات خلال فصل الشتاء المقبل، إلى جانب مشاريع تركيب لوحات السلامة العامة على الطرق الرئيسية والقروية، وتوريد مواد إنشائية لمحطات الصيانة، وإدامة أعمال النظافة التابعة للمديرية.
-
أخبار متعلقة
-
حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي
-
الخيرية الهاشمية تطلق مجموعة تدريبات ضمن مشاريع التمكين في الجنوب
-
الغذاء والدواء تغلق مخبزًا في أحد المولات لوجود حشرات - صور
-
وزارة النقل: قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لا يؤثر على حركة "الترانزيت"
-
الغذاء والدواء تغلق مشغلًا غير مرخص لتعبئة وتغليف العصائر الرمضانية
-
الغذاء والدواء تحيل مقصفًا مدرسيًا إلى الجهات القضائية - صور
-
العميد أبو زيد يوجه رسالة شكر لولي العهد على زيارته لمنزله ولقائه ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب
-
الغذاء والدواء تغلق مصنع تعبئة تمور غير مرخص