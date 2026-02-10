1.38 مليون دينار مخصصات أشغال المفرق للعام الحالي

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية أشغال المفرق، آلاء هزايمة، إن مخصصات المديرية من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي بلغت مليونًا و380 ألف دينار.

وأوضحت هزايمة أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف مناطق المحافظة ضمن بنود هذه المخصصات، مشيرة إلى أن المشاريع تشمل أعمال صيانة لعدد من الطرق وفقًا للأولويات، وشراء خدمات عمال، إضافة إلى إنشاء طرق زراعية في مناطق متعددة من محافظة المفرق.