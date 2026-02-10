الثلاثاء 2026-02-10 11:38 م

1.38 مليون دينار مخصصات أشغال المفرق للعام الحالي

المفرق
المفرق
 
الثلاثاء، 10-02-2026 10:50 م

الوكيل الإخباري-   قالت مديرة مديرية أشغال المفرق، آلاء هزايمة، إن مخصصات المديرية من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي بلغت مليونًا و380 ألف دينار.

وأوضحت هزايمة أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف مناطق المحافظة ضمن بنود هذه المخصصات، مشيرة إلى أن المشاريع تشمل أعمال صيانة لعدد من الطرق وفقًا للأولويات، وشراء خدمات عمال، إضافة إلى إنشاء طرق زراعية في مناطق متعددة من محافظة المفرق.


وأضافت، الثلاثاء، أن مخصصات المديرية للعام الحالي تتضمن تنفيذ مشاريع أخرى، من بينها إنشاء وتحسين طرق رئيسية وقروية وثانوية، واستئجار آليات خلال فصل الشتاء المقبل، إلى جانب مشاريع تركيب لوحات السلامة العامة على الطرق الرئيسية والقروية، وتوريد مواد إنشائية لمحطات الصيانة، وإدامة أعمال النظافة التابعة للمديرية.

 
 


