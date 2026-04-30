​1.655 مليون مشترك في الضمان حتى نهاية نيسان 2026

ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، بلغ العدد التراكمي للمتقاعدين نحو 404 آلاف متقاعد، من بينهم 274 ألف متقاعد فعّال يتقاضون رواتب تقاعدية بشكل منتظم.
كما وصل عدد الورثة المستحقين لحصص تقاعدية فعّالة إلى ما يقارب 175 ألف مستحق، ليرتفع إجمالي عدد المتقاعدين والمستحقين الفعّالين إلى أكثر من 449 ألف شخص.
وفي سياق المنافع التأمينية، بلغ العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل 355,644 مستفيداً حتى نيسان 2026، في حين استفاد 582,345 مؤمنا عليه من خدمات السحب من الرصيد الادخاري لأغراض التعليم والعلاج.
أما على صعيد تأمين الأمومة، فقد وصل عدد المستفيدات إلى 88,258 مستفيدة، بالإضافة إلى 29,500 مؤمن عليها استفدن من برنامج "رعاية" المرتبط بتأمين الأمومة.
وتشير هذه الأرقام إلى تنامي دور الضمان الاجتماعي في توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز الاستقرار المعيشي للمشتركين والمستفيدين.
