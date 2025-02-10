10 إصابات بينها حالات بليغة بحوادث دهس وتصادم

وقالت الإدارات المرورية في التقرير المروري، اليوم الاثنين، إنها تعاملت مع حادثي دهس الأول ضمن اختصاص مركز أمن سحاب والآخر في الرصيفة، لافتة إلى أن الحالة العامة للمصابين بليغة.
وأضافت أنها تعاملت أيضا مع حادث تصادم وقع على شارع الأقصى ما بعد إشارات المشاغل، نتج عنه إصابتين، وتم تعليل السبب بتغيير السائق لاتجاه مركبته بشكل مفاجئ.
وأشارت إلى وقوع 5 إصابات بحادث تدهور على طريق بغداد الدولي جرى إسعافهم بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى البادية الشمالية.
وأخيرا وقعت إصابة بحادث تصادم على طريق أوتوستراد المفرق - الزرقاء وجرى تعليل سبب الحادث بفقدان السيطرة على المركبة نتيجة تغيير المسرب بشكل مفاجئ.
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